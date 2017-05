Gringl holt Gold und Silber

Sehr erfreuliche Ergebnisse aus Vorarlberger Sicht gab es zeitgleich auch im steirischen Mitterdorf. Bei den Österreichischen Meisterschaften der Altersklassen U12 und U14 in den Disziplinen Lead und Speed gingen 15 Vorarlberger Nachwuchsathlet*innen an den Start. Zehn von ihnen schafften es ins Halbfinale und drei sicherten sich sogar eine Medaille.

Naima Gringl (Naturfreunde Bludenz) durfte sich gleich über zweimal Edelmetall freuen. In ihrer Altersklasse (U12) sicherte sie sich die Goldmedaille in der Disziplin Lead (Vorstieg) und im Speed-Bewerb schaffte sie es auf den dritten Platz. Bei den U14-Mädchen in der Disziplin Speed ging die Goldmedaille ebenfalls nach Vorarlberg, und zwar an Emma Tabernig von der AV Jugend Bludenz.

Trainer Mark Amann: „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dieser tollen Leistung unserer Nachwuchs-Mädchen. Es ist wirklich eine tolle Ausbeute, wenn zwei der 8 Goldmedaillen ins Ländle gehen.“