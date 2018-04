Girls Day des Österreichischen Bundesheeres

Der Girls Day am 26. April 2018 bietet jungen Frauen Einblicke in die beruflichen Möglichkeiten beim Österreichischen Bundesheer.

Im vergangenen Jahr fand der Girls Day erstmals auch in der Walgaukaserne in Vorarlberg statt. Rund 100 Frauen waren dabei und konnten „hautnah“ den Alltag von Soldatinnen sowie militärische Ausrüstung und Geräte kennen lernen.

Am kommenden Donnerstag werden doppelt so viele, nämlich rund 200 Frauen in der Walgaukaserne erwartet. In gesamt Österreich haben 160.000 junge Frauen der Jahrgänge von 1998 bis 2001 eine persönliche Einladung des Ministers per Post erhalten.