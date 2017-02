Gemeinsames Projekt von BG Bludenz und FH Vorarlberg

Dazu können die Jugendlichen in den Labors der FH Vorarlberg technische Fragestellungen aus dem Unterricht selbst praktisch umsetzen. Neu ist dabei, dass Schule und Hochschule die Schüler erstmals gemeinsam in diesem Wahlpflichtgegenstand zur Matura führen.

“Technik beGREIFEN” lautet der Titel eines neuen Wahlpflichtgegenstands im Schulzweig „Natur & Technik“ des BG Bludenz. Das Konzept dazu wurde im vergangen Schuljahr von Dozenten der FH Vorarlberg und von Lehrern des BG Bludenz entwickelt. Wie der Name schon sagt, sollen die Schüler möglichst viele technische Fragestellungen selbst praktisch umsetzen. Diese Form des praxisbezogenen Lernens soll bei den Jugendlichen das Interesse für Technik stärken bzw. fördern. „Damit die Schüler praktisch arbeiten können, sind gewisse theoretische Grundlagen notwendig. Ein Großteil dieser Inhalte wird am BG Bludenz vermittelt“, erklärt Direktor Helmut Abl vom Gymnasium Bludenz. „Für Spezialvorlesungen und die Laborarbeit fahren die Schülerinnen und Schüler an die FH Vorarlberg nach Dornbirn. Dort steht ihnen hervorragend ausgestattete Labore zur Verfügung und sie werden auch von den dortigen Dozenten unterrichtet.“

Da der Wahlpflichtgegenstand “Technik beGREIFEN” in der 7. und 8. Klasse angeboten wird, können die Schüler diesen auch zur Matura wählen. Die Säulen dieses Lehrplans sind Robotik, Technische Informatik, Elektrotechnik, Elektronik und elektrische Energietechnik. „An der FH Vorarlberg lernen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel einen Industrieroboter zu programmieren oder Elektronik aufzubauen “, erklärt Franz Geiger von der FH Vorarlberg. Derzeit werden zehn Schüler im neuen Wahlpflichtgegenstand “Technik beGREIFEN” unterrichtet.