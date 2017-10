Gemeinde begrüsste neue Röthner

Röthis Die Vorderlandgemeinde Röthis ist als Wohngebiet sehr beliebt und mit Jahresbeginn 2017 hatten insgesamt 1.908 Einwohner ihren Lebenssitz in Röthis. Aktuell laufen wieder einige neue Bauprojekte und so könnte die 2.000er Marke in den nächsten Jahren fallen.

Wissenswertes über die Gemeinde

Vor kurzem lud die Gemeinde Röthis nun auf Vorschlag des Sozialausschusses erstmals die in den letzten eineinhalb Jahren zugezogenen Bürger zu einem Begrüßungsempfang. Im Schlössle-Sitzungssaal stellte Bürgermeister Roman Kopf die Gemeinde und ihre Dienstleistungen vor, während Gemeindevertreter Bernd Wehinger sein Mitwirken in der Gemeindepolitik präsentierte. Interessiert lauschten die neuen Röthner dabei den Erzählungen über Geschichte, Weinbau, Wirtschaft, Vereinsleben sowie Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in Röthis. In weiterer Folge standen auch die Gemeindevertreter für diverse Informationen und Gespräche bereit und als kleines Erinnerungsgeschenk gab es ein Röthner Bio-Produkt und die neuen Röthner Jasskarten für die neuen Mitbürger der Gemeinde. MIMA