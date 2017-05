Fußach ehrte Sportlerinnen und Sportler

Die Auswahl an Sportarten war dabei erfreulich breit gestreut: Segeln und Badminton, Laufsport und Leichtathletik, Turnen, Radsport, Handball sowie Kickboxen und Karate standen auf der Liste. Die Sportlerinnen und Sportler waren am 5. Mai mit Angehörigen und Vereinsfunktionären von Gemeinde und Sportausschuss in die Mehrzweckhalle geladen. Dort gab es zusätzlich zu Ehrenurkunden auch Goldpräsente und viel verdienten Applaus.

Gemeinderat Sportreferent Martin Doppelmayer und Vizebürgermeister Werner Egger begrüßten die zahlreich erschienenen Gäste, Rudi Bartolini führte als Moderator durch den Abend. Es gab Lob für Trainingseifer und sportlichen Ehrgeiz. Natürlich wurde aber nicht darauf vergessen, dass aktive Vereine und verständnisvolle Eltern wesentlich zu sportlichen Höchstleistungen beitragen.

Geehrt werden jeweils Fußacherinnen und Fußacher, die in ihrer Gemeinde bzw. bei Nachbarvereinen sportlich erfolgreich sind. Aber auch Sportler mit anderem Wohnsitz, die in Fußach aktiv sind, können gemeldet werden.

Deshalb wurde mit der Fußacher Denise Grabher, natürlich auch die in Feldkirch wohnhafte Jacqueline Feuerstein geehrt. Gemeinsam haben sie im Vorjahr auf dem Bodensee die Junioren-Weltmeisterschaft im Tornado-Segeln gewonnen.

Ein „Dauergast“ der Sportlerehrung ist Alexander Lang, Staatsmeister im Kugelstoß und Diskus sowie WM-Teilnehmer.

Gleich 19 Seglerinnen und Segler konnten ausgezeichnet werden, 15 Turnerinnen und Turner, zwölf Badmintonspieler sowie 15 Laufsportler des Marathon Teams Fußach, von der U12 bis zum Obmann Peter Härle.

Zum Einstieg stimmte Rudi Bartolini das Publikum mit seinem Vorarlberg-Lied „Da leben wir, da träumen wir“ ein. Er wusste auch verschiedene der Ausgezeichneten zu interviewen und freute sich über entsprechend schlagfertige Antworten.

Das Team vom Blahahof mit Jennifer Humpeler, Angelika, Fabienne, Kristina und Patricia sorgten für Getränke und präsentierten im Anschluss ein feines Buffet. Dem sprachen die Gäste gerne zu. Dabei durften die Organisatoren der Veranstaltung viel Lob entgegennehmen. Sowohl die geehrten Sportler als auch Angehörige und Vereinsrepräsentanten sprachen von einem gelungenen Abend und drückten ihre Freude über die Anerkennung seitens der Gemeinde aus.