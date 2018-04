Frühlings- und Sommertrends bei Ully Plus Fashion

Am 5. April wurde im gemütlichen Rahmen im Geschäftslokal von Ully Tiefenthaler ein „Life-Walk“ organisiert.

Götzis Bei Ully Plus Fashion in der Bahnhofstraße in Götzis ist Damenmode in den Größen 40 – 54 erhältlich. Den zahlreichen Kundinnen wurde die aktuelle Frühjahr-Sommer Kollektion 2018 von vier Models zu ansprechender Musik präsentiert. Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ hatten sich in drei Durchgängen neben Cilli Cito (Sowana), Elisabeth Boll, Lotte Bühler, Astrid Marxer, Dagmar Ritter und viele andere von den neuen Trends inspirieren lassen. „In dieser Saison liegen die Farbakzente bei Khaki, diversen Rottönen, Blau, Grün und besonders beliebt sind die exotischen Blumenmuster“, informiert Ully Tiefenthaler nach der Modepräsentation. Die Kundinnen zeigten sich von der besonderen Mode Show begeistert, in der Marken wie Mat, Prisa, Picadilly, Brand, Maxima, Zeitlos oder Zerres zum Einsatz kamen. VER