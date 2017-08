Fest des Musikvereins Laterns ein Riesenerfolg

Laterns. (ceg) Zum Auftakt gab es am Freitagabend einen „Firobadhock“. Verschiedene Ensemble des Musikvereins spielten im Festzelt in lockerer Atmosphäre ihre Lieder und luden die Gäste zum mitsingen der bekannten Melodien ein. Am Samstag spielte dann die Fraxner Band „kurzfristig“ groß auf. Das Trio begeisterte mit ihren Interpretationen bekannter Songs, in ihrem eigentümlichen Akustikstil. Die Besucher ließen sich die Stimmung auch nicht durch das teils schlechte Wetter verderben.

Am Sonntag folgte dann der große Frühschoppen, musikalisch begleitet vom Polkaclub, einem Ensemble von Mitgliedern verschiedener Blasmusikvereine aus Laterns und Umgebung. Das Festzelt war bis auf den letzten Platz gefüllt. Als besonderes Highlight präsentierten sich dann die Jungmusiker aus Laterns. Mirjam und Nathalie, die beiden Leiterinnen, absolvieren derzeit gerade die Ausbildung zu Jungmusikreferenten. Das Konzert war ihr Abschlussprojekt. Die Jungen und Mädchen zeigten den begeisterten Besuchern, dass man schon in jungen Jahren feinste Blasmusik zum Besten geben kann.

Obfrau Madita Buchacher freute sich über eine rundum gelungen Veranstaltung und steckt bereits mitten in den Vorbereitungen auf das kommende Jahr, dann feiert der Musikverein Laterns seine 100 Jahr Jubiläum.