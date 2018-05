Falscher 50er - 19-Jähriger in Feldkirch gefasst

Feldkirch - Eine aufmerksame Bedienung eines Lokals in Feldkirch hat die Polizei in der Nacht auf Samstag direkt zu einem jungen Betrüger geführt. Dieser hatte die Zeche mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt und konnte kurz darauf festgenommen werden.

Der laut Polizei umfangreich geständige Täter wähnte sich offenbar in Sicherheit und hielt sich noch vor dem Lokal in der Fußgängerzone auf, als die Polizei kurz nach Mitternacht eintraf. Die Bedienstete des Lokals entdeckte ihn in der Nähe. Er versuchte zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung durch die Feldkircher Innenstadt gefasst werden.