Ein Sommerfest für jeden Geschmack

Seit vier Jahren können Kinder und Jugendliche aus der Region beim Sommerfest Am Garnmarkt ihrer Freude über den Ferienbeginn Ausdruck verleihen. Es durfte bei sommerlichen Temperaturen gehüpft, gemalt, geschminkt, Pony geritten und gelacht werden. Mit Clown Pompo, dem Schöller-Eiswagen, der gratis Eis für alle im Gepäck hatte, dem Spielebus vom Vorarlberger Kinderdorf und einem besonderen Kinder-Kofferflohmarkt konnte keine Langeweile aufkommen. Wer sein Zeugnis vorzeigte, bekam einen Gutschein für das Ponyreiten oder für einmal Bullenreiten. Auch für die kulinarische Verpflegung war bestens gesorgt. In den Bars und Restaurants entlang der Fußgängerzone gab es für Hungrige und Durstige alles, was das Herz begehrt. Musikalische Leckerbissen servierte die Gemeindemusik Götzis unter der Leitung von Kapellmeister Markus Summer, bevor den Besuchern am Abend beim Live Konzert von „Sound in a City“ vor dem FLAX eingeheizt wurde.