EHC Lustenau verliert gegen Jesenice

In einem sehr schnellen Spiel auf hohem Niveau musste sich der EHC Alge Elastic Lustenau dem Team von HDD Jesenice schlussendlich klar mit 2:5 geschlagen geben.

Lange stand die Partie auf Messers Schneide, doch im letzten Spielabschnitt konnten sich die körperlich sehr starken Slowenen mit 5:2 durchsetzen. Die gesundheitlich geschwächte Mannschaft der Lustenauer machte es Jesenice nicht leicht, konnte aber das hohe Tempo im letzten Spielabschnitt nicht halten. Somit geht der Sieg für die Slowenen auch in dieser Höhe in Ordnung.

Das Lustenauer Trainerduo Christian Weber und Mark Nussbaumer musste neben dem langzeitverletzten Spieler Fabian Glanznig auch auf Dominik Oberscheider und Philipp Winzig verzichten. Der Neuzugang Robin Axbom versuchte trotz grippalem Infekt das Lustenauer Team zu unterstützen, musste aber nach ärztlicher Anweisung nach dem ersten Spielabschnitt das Match beenden. Schon zu Beginn zeigten die Slowenen ein ambitioniertes Eishockey und erspielten sich einige Tormöglichkeiten. Nach einigen Minuten gewöhnten sich die Lustenauer an das hohe Tempo und kamen ebenfalls zu einigen Möglichkeiten. Auf Grund toller Reflexe der Torhüter auf beiden Seiten endete das erste Drittel mit 0:0.

Lustenau startete in das zweite Drittel mit einer nummerischen Überlegenheit auf dem Eis. Anstatt der erhofften Führung kam Jesenice zu einer großen Möglichkeit, die jedoch von Lustenaus sehr gut disponierten Torhüter Lukas Schluderbacher vereitelt wurde. In der 30. Minute wurde Lustenaus Verteidiger Pierre Wolf nach einem Kniecheck für vier Minuten auf die Strafbank verbannt. Die sehr gut agierende Mannschaft des EHC Alge Elastic Lustenau überstand dieser Unterzahlsituation durch enormen Einsatz und konnte das 0:0 in dieser heiklen Phase halten. Doch nur rund eine halbe Minute später war es soweit. Luka Kraigher konnte den Lustenauer Torhüter überwinden und so stand es 1:0 für die Slowenen. Die Freude der Gäste wahrte jedoch nur rund eine Minute, denn durch einen sehenswerten Treffer von Lustenaus Philipp Koczera stand es 1:1. Kurz vor Drittelsende machte Lustenau mächtig Druck, doch Treffer wollte keiner mehr gelingen. So ging es mit diesem 1:1 Unentschieden in das letzte Drittel.

Dabei musste das stark ersatzgeschwächte Team der Lustenauer dem schnellen Spiel in den ersten 40 Minuten Tribut zollen. Jesenice kam des Öfteren sehr gefährlich vor das Tor der Lustenauer. In der 44. Minute konnte Jesenice über den erneuten Führungstreffer jubeln. Markus Piiespanen brachte die starken Slowenen zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung. In der 48. Minute wurden zwei Lustenauer auf die Strafbank geschickt. Somit spielten die Slowenen in doppelter Überzahl und nutzten diese Möglichkeit eiskalt aus. Durch Luka Kalan gelang der dritte Treffer für Jesenice (49. Minute). In der 55. Minute hatte Lustenau einen Mann mehr auf dem Eis und riskierte durch aggressives Überzahlspiel einen weiteren Gegentreffer. Dieser gelang Urban Sodia und plötzlich stand es 4:1. Auch von diesem Spielstand ließ sich Lustenaus Trainierteam nicht entmutigen und ersetzte den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Durch diesen Schachzug kam Lustenau durch ein Tor von Philip Putnik nochmals auf 2:4 heran. Kurz vor Spielende erzielte Jesenice den alles entscheidenden fünften Treffer – es handelte sich dabei um ein Empty-Net-Goal, da Lustenaus Torhüter Lukas Schluderbacher einem sechsten Feldspieler Platz machte.

Schlussendlich war es in einem rassigen und schnellen Spiel ein verdienter Sieg für die Gäste aus Jesenice. Zum Spieler des Abends wurde auf Seiten der Slowenen Torhüter Clarke Saunders gewählt. Auf Lustenauer Seite erhielt diese Auszeichnung Torschütze Philipp Koczera, der eine sehr starke Partie ablieferte. Das nächste Spiel bestreitet der EHC Alge Elastic Lustenau bereits am kommenden Dienstag in der Rheinhalle Lustenau. Gegner ist ab 19.30 Uhr der HC Fassa.

EHC Alge Elastic Lustenau : HDD Jesenice 2:5 (0:0 / 1:1 / 1:4)

Torschützen EHC Alge Elastic Lustenau: Philipp Koczera (37. Min.), Philip Putnik (57. Min.)