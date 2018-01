Wanzen in Straches Büro gefunden

Am vergangenen Mittwoch wurde im Büro von Vizekanzler Heinz-Christian Strache von Mitarbeitern eine fremde Person wahrgenommen. Die Person konnte vorerst flüchten. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) nahm die Ermittlungen auf.

Zwei “Wanzen” entdeckt

Wie “krone.at” berichtet, entdeckten Sicherheitsexperten nur einen Tag vor dem Einbruch “Wanzen” in Straches Räumlichkeiten. Das Verteidigungsministerium gab aber nicht offiziell bekannt, ob die Wanzen vor oder nach dem Einbruch gefunden wurde. Ein Zusammenhang wird nicht ausgeschlossen. Bei dem Einbruch am Mittwoch wurde laut krone.at nichts gestohlen, es waren aber eindeutige Einbruchsspuren zu sehen. Das Portal berichtet weiter, dass eine “Wanze” hinter einer Spiegelwand versteckt war. Wie lange die Abhörgeräte in den Räumlichkeiten waren, konnte noch nicht festfestellt werden.