Double-Sieger SC Hohenems feiert in der Champions Night mit den Fans

In der abgelaufenen Saison gelang dem Schlittschuhclub Hohenems das Kunststück mit beiden Kampfmannschaften den Meistertitel in der Eliteliga und in der VEHL-1 zu holen. Der Double-Sieger feiert nun im Rahmen der Champions-Night vor dem Rathaus und im Löwensaal mit den vielen Fans.

Die offizielle Meisterfeier des Schlittschuhclub Hohenems wird ein Fest für alle Bürger der Stadt Hohenems und dem treuen Anhang des Eishockeyclub aus der Grafenstadt. Vor dem Rathaus in Hohenems treffen sich beide Kampfmannschaften von SC Hohenems und werden in einem gebührenden Rahmen seitens der Stadt Hohenems mit Bürgermeister Dieter Egger, Sportstadtrat Friedl Dold dementsprechend gewürdigt und geehrt. Die beiden Kampfmannschaften von SC Hohenems wurden dieses Jahr Meister in der Eliteliga und VEHL-1. Das muss natürlich vor dem Rathaus und dann anschließend im Löwensaal Hohenems in der Champions Night gefeiert werden. Es gibt für alle Besucher der Feierlichkeiten ein Rahmenprogramm und für die musikalische Umrahmung sorgt die Band “The Rubberneckers”. Die erfolgreichste Saison von SC Hohenems wird noch lange in Erinnerung bleiben. Meistermacher Heimo Lindner wird die erste Emser Kampfmannschaft für die nächsten zwei Jahre wieder betreuen. Bei der Feier könnten auch sonstige News in Sachen Kaderzusammenstellung der Öffentlichkeit präsentiert werden.