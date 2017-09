Die neue Ausstellung im Kunstraum Dornbirn ist eröffnet

Dornbirn. „Mit Vögeln ist das so eine Sache“, sagt der Philosoph Fahim Amir. Geht es nach ihm, könnten Vögel einem Orakel gleich Zeichen des himmlischen Wohlwollens sein, aber auch Vorboten für Sturm und Regen. Als Redner anlässlich der Ausstellungseröffnung im Kunstraum Dornbirn geht er schließlich auf die Spechte ein, die fast massenartig in Dornbirn aufgetaucht sind. Unter dem Titel „Kritische Masse“ sind diese Vögel eines von zwei Projekten, die das österreichische Künstlerkollektiv Steinbrener/Dempf & Huber im städtischen Raum und in der Montagehalle zeigen. Fahim Amir verweist außerdem darauf, dass Gebäude als Vogelkiller Nummer eins gelten und die Vögel so zu Opfern der Architektur werden. Die Spechte, die sich mit ihren Schnäbeln in die Fassaden der Montagehalle und des Sonderpädagogischen Zentrums bohren, scheinen indes keine Opfer zu sein. Sie stehen vielleicht dafür, dass, einmal außer Kontrolle geraten, sie als Schwarm auch ganz andere Fähigkeiten entwickeln könnten.

„Crazy Horse, eine disruptive Falle“

Die Installation der Künstler in der Montagehalle heißt „Crazy Horse, eine disruptive Falle“. Die große Holzkonstruktion erinnert an eine riesige Falle. Für den Besucher stellt sich die Frage, ob und für wen die Falle zuschnappen wird. Das labile Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wird thematisiert, Impulse für die Wahrnehmung sozialer Gefüge und gesellschaftlicher Veränderungen werden in Gang gesetzt.

Viele Besucher, darunter Elke und Herbert Alber, Walter Wintersteiger, Gerda und Hermann Steiger, Herbert Hug, Doris Hagen, Jürg Zumtobel, Uta Belina Waeger, Conrad Amber, Monika Fischer, Ingrid Adamer, Bianca Tschaikner, Sissy und Werner Scheffknecht, Andrea Romagna-Miessgang sind zur Ausstellungseröffnung gekommen und haben sich gleich intensiv mit den präsentierten Werken auseinandergesetzt.

Steinbrener/Dempf & Huber

Dauer der Ausstellung: bis 3. Dezember

Kurator: Thomas Häusle

Kunstraum Dornbirn, Jahngasse 9

Täglich von 10 bis 18 Uhr

www.kunstraumdornbirn.at

Das österreichische Künstlerkollektiv Steinbrener/Dempf & Huber wurde 2001 gegründet und besteht aus dem Bildhauer Christoph Steinbrener, dem Fotografen und Grafiker Rainer Dempf und dem Architekten Martin Huber.