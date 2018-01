Die Gewinner stehen fest

Wirtschaft am Kumma – Einfach – Sicher – Gewinnen

Koblach Unter Aufsicht Notar Dr. Josef Fürhapter fand bei Pfanner Schutzbekleidung in Koblach die Ziehung der Gewinner des zehnten Weihnachtsgewinnspiels der Region amKumma statt. Obmann Manfred Böhmwalder und Isolde Nachbauer freuten sich die Bürgermeister der Region, die Vorstandskollegen der Wirtschaft amKumma und der WG Götzis begrüßen zu dürfen.

Bevor es aber mit der Ziehung losging erhielten die anwesenden Gäste, unter anderem: Ernst Seidl (Seidl Catering), Helmut Schedler (first Versicherungsmakler), Ralf Loacker, Günter Ender (Raiba am Kumma), Arno Riedmann, Rainer Egle und Robert Brotzge einen kleinen Einblick in die große Welt der Pfanner Schutzbekleidung.