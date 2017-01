Die Bücherei-Spielothek in Lochau offeriert über 250 neue Medien zur Ausleihe

Neue Medien laden zum Besuch der Bücherei-Spielothek im Lochauer Schulzentrum: Diese Volksschulkinder präsentieren einen Teil der neuen Bücher und machen Lust aufs Lesen. - © Schallert

Lochau. Neuer Lesestoff und neue Spiele bringen frischen Wind in die Regale. Am Donnerstag, 19. Jänner, sind Jung und Alt von 15 bis 18 Uhr zur Präsentation neuer Medien in die Bücherei-Spielothek im Lochauer Schulzentrum eingeladen.