CSU will härtere Flüchtlingspolitik und höheren Wehretat

Die bayerische CSU will einem Medienbericht zufolge bei ihrer Winterklausur mehrere Positionen festgelegen, die bei den Sonderungsgesprächen zu Regierungsbildung in Deutschland für Streit mit der SPD sorgen dürften.

Verteidigungsausgaben sollen fast verdoppelt werden

Dem Blatt zufolge macht sich die CSU für Verteidigungsausgaben stark, die sich am NATO-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes orientieren. Gegenwärtig gibt Deutschland 1,2 Prozent des BIP für Verteidigung aus. Parallel dazu solle die Entwicklungshilfe aufgestockt werden, “mindestens im Maßstab 1:1”, berichtete das Blatt weiter. Führende SPD-Politiker lehnen dagegen eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben ab. Bei der Sicherung der EU-Außengrenzen will die CSU der Zeitung zufolge eine “Umkehr der Beweislast” einführen. Die EU-Kommission müsse belegen, dass diese sicher seien, bevor an ein Ende der Binnengrenzkontrollen gedacht werden könne.