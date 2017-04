Cineplexx Blue Devils gegen Vienna Vikings nur Außenseiter

Für die sehr junge Devils Mannschaft geht es am Sonntag erneut gegen ein Europäisches Spitzenteam und zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die Vikings. Auch wenn es die Ergebnisse bisher nicht unbedingt widerspiegeln, so haben die vielen jungen und neuen Spieler im Team bereits einen großen Vortschritt gemacht. Auch sind die Devils mittlerweile eines der wenigen AFL Teams welche mit einem Eigenbau QB an den Start gehen. So wurden mittlerweile auch die Nationalteam QB´s aus Wien und Graz jeweils durch US Legioäre ersetzt. Eine Entwicklung, welche gerade den jungen Spieler in der Verteidigung bei den Devils, nicht wirklich entgegenkommt.

Die Dacia Vienna Vikings haben für heuer ein klares Ziel. Nachdem in der Vorsaison das Finale der AFL seit Langem verpasst wurde, soll die Trophäe heuer wieder nach Wien. Um das zu erreichen, wurde die langjährige Direktive keine Legionäre einzusetzen, über Bord geworfen. Neben einigen weiteren Zugängen ist vor allem der US Legionär Kevin Burke das neue Herzstück bei den Wienern. Er machte im Hinspiel den Devils Defense Backs das Leben richtig schwer und so gut wie jeder Angriff endete mit Punkten für die Vikings. Um einen Spieler wie ihn unter Kontrolle zu halten, fehlt den jungen Spielern vor allem noch die nötige Routine.

Tyler Harlow: “es ist natürlich schwer für unsere junge Mannschaft auf diesem Niveau mitzuhalten. Auch kam uns der Spielplan heuer nicht wirklich entgegen. Wir haben nun das vierte sehr schwere Spiel in Folge und das zehrt an den Kräften unseres Teams. Wir müssen versuchen, in Spielen wie gegen die Vikings, zu lernen und uns weiterentwickeln. Leider werden am kommenden Wochenende noch zusätzlich zu den verletzten Mike Steffani und Boris Cergic ein paar weitere Ausfälle hinzukommen. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand, werden unser bestes geben und hoffen dann für die zweite Saisonhälfte wieder vollzählig antreten zu können”.

Kader Cineplexx Blue Devils: Sam Grabherr (1999), Dobbs Jayden (1994), Julian Schöpf (1990), Michael Steffani (1984), Timo Drexel (1999), Jan Grischenig (1994), Lukas Lampert (1995), Philipp Mattle (1999), Michael Grünenfelder (1995), Beat Gächter (1992), Nino de Marchi (1997), Kai Thuenaeur (2000), Robin Nguyen (2000), Christoph Kloos (1993), Christopher Cajcmann (1995), Elias Ferchl (1999), Colby Goodwyn (1991), Bernhard Bitschnau (2000), Sebastian Jaeger (1995), Johannes Samson (1985), Patrick Brotzge (1997), Leon Riedl (2000), Elias Mersnik (2000), Florian Seidl (1989), Michel Müller (1996), Max Böckle (1997), David Liepert (1994), Raimund Leu (1999), Alexander Ertl (1998), Fabio Schneider (2000), Patrick Köck (1995), Deniz Askar (1992), Stefan Fritsche (1984), Marco Sutterluety (1998), Kevin Hoch (1996), Dennis Wauch (1993), Boris Cergic (1999), Tobias Biehl (1986), Manuel Schabel (1998), Stephan Jagersbacher (1991), Rene Pellini (1982), Michael Kellenberger (1984), Benjamin Fussenegger (1989), Marco Ponticelli (1989), Christian Steffani (1985), Maximilan Pfanner (2000), Marcel Nague (2000), Thomas Uglirsch (1998), Malick Corr (1982), Marco Bont (1987), Mohammed Kashkoly (1990), Nikolas Ottis (1998)

Alle Spiele im Grunddurchgang Blue Devils: Cineplexx Blue Devils – Graz Giants 6:42; Mödling – Cineplexx Blue Devils 62:20; Vienna Vikings – Blue Devils 17. April, 15 Uhr; Cineplexx Blue Devils – Vienna Vikings 30. April 17 Uhr; Traun – Blue Devils 13. Mai, 17 Uhr; Blue Devils – Mödling 21. Mai, 15 Uhr; Danube Dragons – Blue Devils 5. Juni 15 Uhr; Tyrol Raiders – Blue Devils 17. Juni, 16.15 Uhr; Blue Devils – Laibach 25. Juni, 15 Uhr; Blue Devils – Traun 2. Juli 15 Uhr;

Endstand 2016: 1. Tyrol Raiders, 2. Graz Giants, 3. Vienna Vikings, 4. Laibach Silverhawks, 5. Mödling Rangers, 6. Danube Dragons, 7. Cineplexx Blue Devils Hohenems, 8. Prag Black Panthers

TEAMS DER AUSTRIAN FOOTBALL LEAGUE 2017

SWARCO RAIDERS TIROL

Bisherige Erfolge: 5 x Austrian Bowl, 3 x Euro Bowl, 1 x Europacup

Headcoach: Shuan Fatah (GER); Heimstadion: Tivoli Innsbruck; Gernot Langes Stadion Wattens

PROJEKT SPIELBERG GRAZ GIANTS

Bisherige Erfolge: 10 x Austrian Bowl, 3 x Europacup

Headcoach: Martin Kocian (CZE); Heimstadion: ASKÖ Eggenberg Graz

DACIA VIKINGS VIENNA

Bisherige Erfolge: 13 x Austrian Bowl, 5 x Euro Bowl

Headcoach: Chris Calaycay (USA); Heimstadion: Hohe Warte Wien

LJBULJANA SILVERHAWKS

Bisherige Erfolge: 1 x CEFL Bowl, seit 2009 durchgehend slowenischer Meister

Headcoach: Rok Stamcar (SLO); Heimstadion: Sportpark ZAK bzw. Kodeljevo Ljubljana

MÖDLING RANGERS

Bisherige Erfolge: 2 x Silver Bowl (Division 1), 2 x Iron Bowl (Division 2)

Headcoach: Armin Schneider (AUT); Heimstadion: Stadion Mödling

DANUBE DRAGONS

Bisherige Erfolge: Austrian Bowl 2010

Headcoach: Stefan Pokorny (AUT); Heimstadion: Stadion Stadlau Wien

CINEPLEXX BLUE DEVILS

Bisherige Erfolge: 3 x Silver Bowl (Division 1), 1 x Iron Bowl (Division 2), 3 x Challenge Bowl (Division 3), Europacup Finalist, CEFL Finalist

Headcoach: Tyler Harlow (USA); Heimstadion: Herrenriedstadion Hohenems

STEELSHARKS TRAUN

Bisherige Erfolge: 1 x Silver Bowl (Division 1)

Headcoach: Keith Sealund (USA); Heimstadion: HAKA Arena Trauns: