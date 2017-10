Christine Scheyer machte eine gute Figur

Zudem rief das österreichische Traditionsunternehmen Teekanne zum 38. Mal zur Wahl der persönlichen Favoriten des Skisports auf. Das Besondere an dieser Auszeichnung, welche im Rahmen der ÖSV-Einkleidung vergeben wurde, ist die Tatsache, dass Österreichs beliebteste Wintersportler gewählt werden.

Bei der Modenschau im Europark Salzburg mit dabei: Brem Eva-Maria, Brunner Stephanie, Hütter Cornelia, Kirchgasser Michaela, Puchner Mirjam, Scheyer Christine,

Nach der vielbeachteten Einkleidungs-Präsentation in Salzburg folgt am Samstag die große Bekleidungsausgabe für alle ÖSV-Sportler in Innsbruck. Dort werden cirka 340 Athletinnen und Athleten des ÖSV (Nationalmannschaft, A-Kader, B-Kader und C-Kader) ausgestattet.