Big Brother Star Bodyfurmus kommt nach Lauterach

Heart over Hate 30.06.2017 Club Blue in Lauterach

Sei dabei wenn es am 30.06.2017 zum ersten Mal im Club Blue in Lauterach „Heart over Hate“ heißt.

„Heart over Hate“ ist ein junges Partylabel welches sich mit den Designerlabel aus Deutschland zusammengeschlossen hat da es bei beiden vorrangig um „Herz über Hass“ geht.

Es sind Top Acts am Start – DJ Adrian Barron, Fat Mo, DJ Damian und DJ Frazer. Des Weiteren dürfen wir als Specialguest den ehemaligen „Big Brother“- und „Berlin – Tag und Nacht“ –Star BODYFORMUS begrüßen. Hierzu gibt es auch ein Meet & Greet mit Ihm zu gewinnen, dazu müsst Ihr auf der Heart over Hate Party – Facebook Seite bei der Veranstaltung teilnehmen, diese Teilen und 2 Personen markieren mit welchen du gerne dabei sein möchtest. Die Auslosung findet am 28.06.2017 statt.

Der Veranstalter erwartet euch bei der Party des Jahres mit der feinsten und besten Musik was Black Music zu bieten hat.