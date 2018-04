Betrunkener überschlägt sich mit Motorrad

Hard - Am Freitag überschlug sich ein 30-Jähriger in Hard mit seinem Motorrad. Der Mann hatte 1,52 Promille.

Ein 30-jähriger Mann aus Hard kam selbstverschuldet zu Sturz, als er am Freitag um 16:15 Uhr sein Motorrad nach der Winterpause auf einer Gemeindestraße in Hard in Betrieb nehmen wollte.