Berichte über schwere sexuelle Belästigungen im EU-Parlament

Parlamentspräsident Tajani kündigte Beratungen des Präsidiums an. - © DAPD/Hartinger/Symbolbild

Auch im Europaparlament soll es zu Fällen schwerwiegender sexueller Belästigung gekommen sein. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sprach am Montag in Straßburg von schockierenden Anschuldigungen und kündigte Beratungen des Präsidiums an. Eine externe Untersuchung, wie von einem sozialdemokratischen Abgeordneten angeregt, soll es nach seinem Willen aber vorerst nicht geben.