Benevit-Pflegeheim Höchst-Fußach offiziell eröffnet

Für das VOGEWOSI-Bauprojekt sind von Landesseite bis jetzt rund 3,7 Millionen Euro in Form von besonderen Bedarfszuweisungen in Aussicht gestellt worden. Angewendet wird ein von der Vorarlberger Pflegegesellschaft Benevit entwickeltes innovatives Beteiligungsmodell mit einer kooperativen Trägerschaftslösung für die beiden beteiligten Gemeinden Höchst und Fußach. Die Gemeinde Fußach hält fünf Prozent und Höchst als größere Gemeinde 15 Prozent der Anteile der neuen Beteiligungsgesellschaft, die mehrheitlich von BENEVIT geführt wird.

“Das Haus wurde architektonisch und räumlich so konzipiert, dass die Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin in der Gesellschaft integriert sind und mit der Bevölkerung im Ort verbunden bleiben”, betonten die beiden Bürgermeister Herbert Sparr (Höchst) und Ernst Blum (Fußach). Neben dem Pflegeheim sind im Haus auch eine Arztpraxis sowie eine Physiotherapiepraxis untergebracht. Es gibt außerdem eine moderne Großküche, in der gezielt saisonale Produkte aus der Region verarbeitet werden.