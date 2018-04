Avicii: So rührend nimmt Ex-Freundin Abschied von dem Star-DJ

Vergangenen Freitag wurde bekannt, dass der Star-DJ Avicii im Alter von 28 Jahren gestorben ist. Im Netz nahm nun seine Ex-Freundin Abschied von ihm.

Seine Ex-Freundin Racquel Bettencourt nahm nun auf Instagram Abschied von dem Mega-Star. Die beiden sollen über ein Jahr ein Paar gewesen sein und in Kalifornien zusammen gewohnt haben. 2014 scheiterte die Beziehung.

Auf Instagram veröffentlichte das Model nun einen Abschiedsbrief, der zu Tränen rührt. “Mein Herz ist gebrochen. Tim, es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, als wir unzertrennlich waren. Wir lachten und redeten bis die Sonne aufging. Es waren wir beiden gegen den Rest der Welt. Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben. Durch all unsere Höhen und Tiefen, wollte ich nichts mehr, als dass du gesund und glücklich bist und immer für dich da sein.” schreibt Bettencourt.

“Ich weiß, wie sehr du gekämpft und es versucht hast. Danke, dass du mir gezeigt und mich gelehrt hast, wie sich wahre Liebe anfühlt. Die Verbindung, die wir beide hatten, war so intensiv. Ich glaube, sie ist niemals wirklich zerbrochen.”

Und weiter: “Es war viel zu früh für dich. Du warst der größte Teil in meinem Leben und hast eine große Rolle gespielt. Ich will, dass du weißt, dass ich nie aufgehört habe, dich zu lieben. Ruhe in Frieden, schöner Engel. Ich werde dich nie vergessen.”