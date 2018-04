Austria Lustenau holt beim FC Liefering einen Zähler

Beim 1:1 in Grödig beim FC Liefering holt die Lustenauer Austria einen Auswärtszähler.

Für die Lustenauer Austria ging es in der englischen Woche am heutigen Dienstag nach Grödig zum Duell gegen den Tabellendritten FC Liefering.

Torlose erste Halbzeit

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Teams über weite Strecken neutralisierten. Chancen gab es in den ersten 45 Minuten so gut wie keine und so ging es folgerichtig mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Mit der ersten Aktion nach Wiederanpfiff gingen die Gastgeber dann aber in Front. Nach Zuspiel von Camara war es Schmid, der zum 1:0 vollenden konnte.

Ausgleich durch Barbosa

Die nächsten Gelegenheiten fanden dann die Sticker vor, zunächst scheiterte Guclu nach Pass von Drazan noch an Carlos. In Minute 71 war es dann aber so weit, Barbosa erzielte nach erneuter Vorarbeit von Drazan den mittlerweile durchaus verdienten Ausgleich. In der Schlussphase waren die Lustenauer dann zwar das aktivere Team, zwingende Torchancen wurden allerdings keine mehr herausgespielt.