Abend der Kunst im Rohnerhaus

v.l. Thomas Lang (Präsident Lions Rheintal amKumma), Evelyn Rodewald, Alwin Rohner und Marie-Luise Dietrich - © Quelle: Lions Rheintal amKumma

Lauterach (ver) Mehr als 50 Gäste aus dem ganzen Land folgten der Einladung des Lions Club Rheintal am Kumma in Kooperation mit dem Frauen-Lions Club Vorarlberg Fortuna, um die Arbeiten von über 50 Vorarlberg Künstlerinnen im Rohnerhaus in Lauterach zu bewundern.