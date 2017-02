85 amKumma-Gewinner freuten sich über ihre Preise

Mäder (ver) Die Wirtschaft amKumma lud am vergangenen Dienstag rund 280 Gäste zum Festabend der Gewinner in den J.J. Ender Saal nach Mäder. An die 85 Gewinner des Weihnachtsgewinnspieles wurden Preise im Wert von 20 000 Euro übergeben. Obmann Manfred Böhmwalder freute sich auch dieses Jahr wieder über die Beliebtheit des Gewinnspieles und die große Teilnahme der Bevölkerung aus dem ganzen Land. Immerhin wurden im vergangenen Jahr 33 923 Sammelpässe in den teilnehmenden Geschäften abgegeben.

Festabend mit tollem Rahmenprogramm

Die Gäste wurden mit einem exklusiven 3-Gang-Menü von Vroni Böckle und ihrem Team verwöhnt. Für die musikalische Umrahmung des Festabends sorgte die Gruppe „Welcome“ aus Mäder. Die Bürgermeister aus der Region amKumma Christian Loacker, Rainer Siegele, Gottfried Brändle, Rainer Egle (Vizebgm. Koblach) sowie Landtagsabgeordneter Werner Huber und Anwalt Robert Mayer, der die Ziehung der Hauptpreise überwachte, freuten sich mit den Gewinnern über den gelungenen Festabend.

Verlosung der Hauptpreise

Unter den Festgästen waren auch die Vorstandsmitglieder der Wirtschaft amKumma – Clemens Seewald, Helmut Scholler, Ralf Loacker, Ernst Seidl, Arno Riedmann, Rainer Egle – sowie als Vertreter der Banken Daniela Langridge (Volksbank), Frank Schleinitz (Sparkasse), Günter Ender (Raiba amKumma), Franz Altstätter (Hypobank) und Rainer Dietrich (Sparkasse Altach), die jeweils ein Sparbuch mit einer Einlage von 300 Euro überreichten. Als Höhepunkt des Abends wurden die drei Hauptpreise verlost. Über Einkaufsgutscheine amKumma freuten sich Björn Studer aus Götzis (400 Euro), Yvonne Ender aus Koblach (600 Euro) und Maria Wehinger aus Altach (1000 Euro).