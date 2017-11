5 Tipps und Tricks: So entkommen Sie der nächsten Erkältungswelle

Die Temperaturen werden kälter und die erste Erkältungswelle lässt nicht mehr lange auf sich warten. Apothekenkammer Präsident Jürgen Rehak hat fünf einfach Tipps für Sie, wie man sich bei einer Erkältung schnell besser fühlt.

