362. Jahreshauptversammlung der Handwerkzunft Au

Ehrungen und Neuaufnahmen standen auf dem Programm

Zum alljährlichen Zunfttag in Au, dem traditionellen Lädolar, hattes sich zahlreiche Handwerker eingefunden. Nach der Messfeier marschierte der Musikverein Au, gefolgt von den Handwerkern zum Hotel Adler wo die 362. Jahreshauptversammlung abgehalten wurde. Bürgermeister Andreas Simma berichtete aus der Gemeindestube und Margit Hinterholzer informierte über die schon längst in Planung befindliche Handwerksausstellung 2019 in Bezau.