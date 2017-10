25 Jahre Weltladen Lustenau sind ein Grund zu feiern

Lustenau. Das Glück war jedem hold, der zum Jubiläumsfest kam. Am Glücksrad wurde fast pausenlos gedreht. Die Zahl 25 bedeutete den Gewinn eines Hauptpreises, denn gefeiert wurden am letzten Samstag 25 Jahre Weltladen Lustenau (die VN-Heimat berichtete). Der Einsatz von zwei Euro lohnte sich allemal, und niemand ging leer aus. Feierlaune und zufriedene Gesichter also, wohin man blickte. Die Kunden kamen diesmal nicht ausschließlich zum Einkaufen. Sie folgten der Einladung zum Mitfeiern des Weltladen-Teams rund um Margarete Wöhrer-Alge, Obfrau des „Eine Welt Verein Lustenau“. „25 Jahre Weltladen Lustenau sind vor allem auch ein Grund, Dank zu sagen“, betont die Obfrau. Derzeitige und ehemalige Mitarbeiterinnen, ehrenamtliche Helferinnen und die Verantwortlichen des Vereins hatten im Laufe der Jahre gemeinsam manche Hürde zu bewältigen. „Und schließlich ist es das bewusste Einkaufsverhalten unserer Kunden, denen der Fair Trade Gedanke ein echtes Anliegen ist“, so Margarethe Wöhrer-Alge. Sie leisten damit einen immensen Beitrag zum Erfolg und zur Weiterentwicklung des Weltladens in Lustenau.

Weißt du noch, wie es war?

Das Fest war außerdem ein Anlass, Erinnerungen an die Anfänge des Weltladens auszutauschen. Auch Christa Zadra, die noch gut weiß, wie bescheiden es begann, erzählte davon. „Die Auswahl der Produkte war damals nicht so wirklich nach unserem Geschmack“, erinnert sie sich. „Manchmal, wenn es nicht so gut lief im Laden, waren wir halt selbst die besten Kunden“, sagt die bis vor ein paar Jahren ehrenamtlich Tätige schmunzelnd. „Man musste auch da und dort improvisieren. Wir waren schließlich keine Profis“, gibt sie zu bedenken. Dass das heute ganz anders ist, weiß nicht nur Christa Zadra. Alexandra Knecht, Kundin im Fachgeschäft für fairen Handel aus Berneck, gibt ihr da völlig Recht: „Das Sortiment hat sich total gewandelt. Das modische Design der Kleidung und Lederwaren ist überzeugend und auch preislich interessant“, wie sie begeistert feststellt.

Das Fest hatte den Gästen natürlich auch kulinarisch etwas zu bieten. Sie wurden verwöhnt mit Curry, Kaffee und feinen Kuchen. Musikalische Leckerbissen wurden kredenzt vom Duo „Simonetta und der Peter“.

Weltladen Lustenau, Jahnstraße 5

Fachgeschäft für fairen Handel

MO/DI/MI/FR 9 bis 12, 14.30 bis 18 Uhr

DO/SA 9 bis 12 Uhr

Statements zum Weltladen Lustenau:

„Ich komme wegen der Edelbitter Schokolade, habe aber auch schon eine Lederbörse und Geschenke gekauft. Gern hätte ich Filzpantoffeln aus Nepal. Aber leider gibt es sie nicht in meiner Größe – es sollte sie nicht nur bis 44 geben“.

Bastiaan Timmer, Berneck

„In den Weltladen komme ich mit meiner Mama. Beim Glücksrad habe ich gerade ein kleines Schminkset gewonnen. Hier gefällt mir besonders auch der Schmuck. Auf dem Stand bei der Kilbi habe ich schon eine Geldtasche gekauft“.

Luzia Bösch, 9 Jahre

„Der Weltladen ist ein Begegnungsort und ein Ort, wo man Geschenke kaufen kann. Er ist auch ein Ort, wo die Gewürze nach etwas riechen. Man kann auch einfach nur jammern, aber mir gefällt, dass sie vom Weltladen etwas tun“.

Christine Bösch-Vetter

„Aus dem Material des Weltladens haben wir Curry und Reis gekocht. Dieses Gericht mit frischem Gemüse aus der Region passt nicht nur gut zum Weltladen, es ist auch bei Vegetariern sehr beliebt. Ich mag hier am liebsten die Schoggi“.

Fränki Hämmerle, Zwickeria