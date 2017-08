25 Jahre Feier des Union Tennisclub Koblach trotzte dem Sturm

Koblach.(loa) Gegründet wurde der Club im Juli 1992. Der Spielbetrieb wurde erstmals im August 1994 aufgenommen. Heute zählt der Club ca. 200 Mitglieder. „Unser Club bietet die Möglichkeit auf 6 Tennisplätzen dem Sport nachzugehen. Jede und jeder ist herzlich willkommen“, so Sportwart Gerhard Bolter.

Das Herbert Morscher Gedächtnis Turnier wird abwechslungsweise in Klaus, Mäder oder Koblach durchgeführt. „Es wird immer im Doppel gespielt, dass macht mehr Spaß und fördert die Geselligkeit. Wir sind ein Verein der auf den Breitensport ausgelegt ist. Bei uns trainieren ganze Familien gemeinsam“, freut sich Bolter. „Beim heurigen Turnier sind zum ersten Mal alle Vorderland Gemeinden und auch Götzis mit dabei“.

Auf den sechs Plätzen spielten dieses Wochenende ca. 100 Teilnehmer um den Sieg in den verschiedenen Altersklassen. Die ersten Drei Doppelspieler der jeweiligen Kategorie wurden mit einem Pokal belohnt.

Vor allem die Jugend nimmt beim Tennisclub Koblach einen sehr hohen Stellenwert ein. Dem Verein ist Gleichbehandlung sehr wichtig. Mit einem Pilotprojekt der Jugendförderung wollen sie einer klaren Linie nachgehen und Kinder/Jugendliche entsprechend fördern. Derzeit spielen im Verein ca. 80 Kinder und Jugendliche.

„Das wir ein Verein sind der zusammenhält konnten wir am Freitagabend eindrücklich erleben. Der Sturm riss uns zwei Zelte weg. Zu zwanzigst hielten wir das dritte Zelt eine Stunde lang fest, damit wir für den Rest des Wochenendes wenigstens noch ein Zelt hatten. Einen Dank auch an alle Mitglieder der anderen Vereine die uns tatkräftig zur Seite standen“, so Vorstandsmitglied Harald Metzler.