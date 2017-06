22-Jährige im Landkreis Lindau umgebracht

Die Gemeinde Weißensberg liegt nur unweit der Grenze zu Vorarlberg. - © Google Maps

Im Landkreis Lindau ist eine 22-Jährige umgebracht worden. Wie die Polizei erst am Donnerstag berichtete, wurde die tote Frau bereits am Montag von dem Lebensgefährten in ihrer Wohnung in Weißensberg, unweit der Grenze zu Vorarlberg, entdeckt.