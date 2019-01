Zwei Turniersieger schaffen noch die Finalteilnahme

Mit Landesliga-Herbstmeister FC Lustenau und dem Vorarlbergligisten Egg sicherten sich noch zwei ehemalige Turniersieger die letzten beiden Finaltickets.

Eine frechdrauflos spielende blutjunge FCL-Truppe unter Trainer Daniel Madlener steht völlig zurecht im Finalturnier. Im Aufgebot der Lustenauer sind außer Gastspieler Markus Blank und Ali Polat ausschließlich sogenannte Eigenbauspieler und in allen bisherigen neun Begegnungen feierten die Blauen nur Siege. Dreizehn Jahre dauerte die Durstrecke von dem ältesten Fußballklub Vorarlbergs um wieder im Rampenlicht zu stehen. Dank der Leistungssteigerung gegenüber der Vorrunde schafft auch Egg den Sprung in die letzte Runde. Die Wälder können auf ein jahrelang eingespieltes Team bauen und Murad Gerdi und Co. ist noch einiges zuzutrauen. Für Egg ist es schon die achte Finalteilnahme, vor neun Jahren jubelte man über Platz eins.