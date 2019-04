Zwei Dirigenten beim Frühjahrskonzert

Buch. Neue Chancen trotz Kapellmeistersuche beim Musikverein.

Das jährliche Frühjahrskonzert markiert einen Höhepunkt im Wirken der Musikvereine. So auch in Buch, wo die Funktionäre mit dem Abgang von Kapellmeister Magnus Lässer (bedingt durch seine Aus- und Weiterbildung) zum Jahresende 2018, vor Herausforderungen stehen. „Wir wollten auf unsere konzertante Darbietung im Frühjahr nicht verzichten“, bringt Obmann Dominik Steurer auf den Punkt. Aus der Not eine Tugend machen: So haben die Verantwortlichen die Chance für eine nicht alltägliche Aktion genutzt. Beim Konzert am Samstag, den 27. April im Gemeindesaal (freiwillige Spenden) mit Beginn um 20.00 Uhr geben somit zwei Dirigenten den Ton an. Aus den eigenen Reihen bestreitet Schlagzeuger Alexander Tomasini (Vizeobmann und musikal. Leiter der Jungmusik) den ersten Teil. Weiterführend übernimmt dann Musiklehrer Jan Ströhle, der mit seinem breiten Engagement in der Szene kein Unbekannter ist.