Zurcaroh trainiert für die Liveshows von "America's Got Talent"

Die Vorarlberger Akrobatikgruppe Zurcaroh hat es per Direktticket in die Endausscheidung von America's Got Talent geschafft. Wir treffen die Akrobaten beim Training in Götzis.

2009 gründete der Brasilianer Peterson da Cruz Hora die Showgruppe in Götzis. Diese vereint seitdem Akrobatik, Tanz und turnerische Elemente zu einer Choreografie.

Große Titel bereits seit 2013 Seit 2013 kann die Gruppe bereits internationale Auftritte und Weltmeistertitel vorweisen. Nach Dienstagnacht kennt man sie jedoch spätestens nicht nur in Vorarlberg, als sie bei “America’s Got Talent” zu sehen waren – und dank Moderatorin Tyra Banks per Golden Buzzer direkt ins Finale einzogen.