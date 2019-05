zNüne der Talk mit Biss: Prinz Grizzley

Diesmal haben wir uns auf ein zNüne in den Bregenzerwald aufgemacht. Zu Gast waren wir bei Chris Comper alias Prinz Grizzley.

Chris Comper ist nicht nur Familienvater und überzeugter Wälder, sondern auch Vollblutmusiker. Im Ländle und über die Landesgrenze hinaus bekannt wurde Comper spätestens 2008 als er mit seiner damaligen Band Golden Reef den Titel Band des Jahres gewonnen hat.

Vom Britpop zum Country Mittlerweile hat Comper das Musikgenre gewechselt und tourt bereits seit einigen Jahren erfolgreich unter dem Namen Prinz Grizzley in Europa und den USA. Sein Album “Come On In” beinhaltet eine Mischung aus Blues, Folk und Country Musik. Damit ist Comper zu seinen musikalischen Wurzeln zurückgekehrt, begleitete ihn doch schon in Kindertagen die Musik von Creedence Clearwater Revival oder den Bellamy Brothers.

Americana made in Bregenzerwald Im ersten Moment mag die Kombination Bregenzerwald und Americana bzw. Country Music verwundern. Beim genaueren Hinhören wird aber klar, dass nicht nur die musikalische Leidenschaft von Comper perfekt zur Geltung kommt, sondern auch die Parallelen zwischen dem “Would” und dem Ursprung der Musik im tiefen Süden der USA auf der Hand liegen. Selbst beschreibt Prinz Grizzley seine Musik als “Americana out of the Mountains of Austria”. So findet er die Inspiration für seine Musik nicht etwa in den USA, sondern tatsächlich direkt in seiner Heimat Bregenzerwald.

Musiker aus Leidenschaft Leben ausschließlich von seiner Musik kann der Familienvater bislang nicht und das ist auch nicht sein vorrangiges Ziel. Tatsächlich geht es Comper in erster Linie um die Freude an der Musik. So investiert er viel Zeit, Geld und Engagement in die Produktion seiner Musik und der Konzerte, die ihn bis nach England und auch in die USA geführt haben.