zNüne der Talk mit Biss: Alfred Dorfer

Zum heutigen zNüne haben wir uns mit dem österreichischen Kabarettisten, Satiriker und Schauspieler Alfred Dorfer getroffen und über Ernährung, Fußball und sein aktuelles Programm unterhalten.

Dorfer, das Multitalent Erste Erfolge auf der Bühne feierte Alfred Dorfer in den achtziger Jahren mit der Kabarettgruppe Schlabarett. 1989 trat er dann erstmals gemeinsam mit Josef Hader auf. Den endgültigen Durchbruch schaffte er als Schauspieler 1993 gemeinsam mit Josef Hader mit dem Film “Indien”. In den Folgejahren folgten zahlreiche Soloprogramme, TV-Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie auch weitere erfolgreiche Filme. Vor allem die TV Serie MA-2412, in welcher er gemeinsam mit Roland Düringer von 1998 bis 2002 vor der Fernsehkamera zu sehen war, machte Dorfer zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Kabarettisten Österreichs. Von 2004 bis 2010 folgte dann noch seine satirische Late-Night Show “Dorfers Donnerstalk”, mit der er wöchentlich satirisch politische und gesellschaftliche Themen aufgriff.

Dorfer, der Bühnenmensch Neben seinen Film und Fernsehprojekten gehörte Dorfers größte Liebe aber immer der Bühne. So ist er aktuell mit seinem bereits siebten Soloprogramm “Und” auf Tournee in Österreich, Deutschland und der Schweiz. In seinem aktuellen Programm geht es um einen Umzug, Veränderung und den damit verbundenen Blick zurück. In verschiedenen Rollen zeigt der Satiriker Momentaufnahmen vom Aufbrechen und Ankommen. Ein Thema das Dorfer auch persönlich natürlich beschäftigt, wie er im Gespräch erläutert.

Dorfer, der Akademiker Nachdem er zu Beginn seiner Karriere sein begonnenes Studium der Germanistik nach zwei Jahren abgebrochen hat, entschloss sich Dorfer 2005 das Studium wieder aufzunehmen. 2007 schloss er sein Studium erfolgreich ab, 2011 folgte dann seine Dissertation in der er sich mit dem Thema “Satire in totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts” auseinandersetzte. In den Folgejahren engagierte sich Dorfer dann auch immer wieder für Vorträge und Seminare an der Universität Graz. Bereits 2001, mit Einführung der Studiengebühren, rief der Kabarettist das Alfred Dorfer Stipendium ins Leben. Dafür sammelte Dorfer nach seinen Vorstellungen Geld, das dann an bedürftige Studenten geht. Anlass war damals die Einführung der Studiengebühren in Österreich.