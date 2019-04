Der Übermensch muss her. Anders geht’s nicht mehr. Die Mega-Idee taucht auf: Ich muss die Welt von unten retten. Komm Heiliger Greis! Nietzsches Werk muss dem Volk nähergebracht werden. Dialektübertragung! Mundart und Schriftdeutsch sind unterschiedlich. Das wird auch Probleme geben. Egal. Jede Übersetzung ist Interpretation. Ich beginne sofort und verlasse Nietzsches besonderes Schriftdeutsch. Aus Zarathustra wird Zarathuschtra. A Buoch fr allä und fr kuon. Adler und Schlange herbei! Das Werk muss auch aufgeführt werden. Ich brauche dazu ein Theater und ein Publikum. Mein Zarathuschtra soll von jenen gehört werden, die am weitesten davon weg und zugleich am nächsten dran sind. Ich übermensche den Volk in seiner Sprechsprache und gründe das Zarathuschtra-Theater für Mensch und Tier. Zufall: die ARD-Börsengalerie liefert mir den passenden Vorschlag für Nietzsches „l e t z t e n Menschen“: Acht millionenschwere Banker. Hereinspaziert! Sie bekommen die Plätze links und rechts der Kaiserloge, in der Mariechen sitzt und weint.