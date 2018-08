Wolfurttrophy: 15.000 Zuschauer, Topstars und 10.000 Euro Preisgeld

15000 begeisterte Fans und 32 Topstars aus vielen Nationen werden bei der 29. Auflage der Wolfurttrophy für beste Unterhaltung sorgen.

Die Raiffeisen Wolfurttrophy im Rahmen der Austrian Beach Volleyball Tour Pro ist bereits seit Jahrzehnten der Beachvolleyball-Hotspot im Vorarlberger Sommer: In diesem Jahr ist sogar ein australisches Team mit dabei.

Erst vor Kurzem ist der FIVB Tour Stopp beim A1 Major in Wien im Osten des Landes zu Ende gegangen und bereits am kommenden Wochenende gibt es wieder Beachvolleyballfeeling im Westen Österreichs bei der Austrian Beach Volleyball Tour PRO beim Klassiker in Wolfurt. Von Donnerstag bis Sonntag wird hier gepritscht, gebaggert und gesmashed, bei heißen Partys gefeiert und bei tropischen Temperaturen geschwitzt. Die SpielerInnen erwartet einmal mehr eine Top-Organisation und ein fantastisches Publikum. Bis zu 15.000 ZuschauerInnen werden am kommenden Wochenende die Courts in der Beacharena an der Arch in Wolfurt wieder in einen Hexenkessel verwandeln, 1.500 Leute haben auf den Tribünen Platz.