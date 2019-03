Wolford nach neun Monaten stärker in Verlustzone

Sinkende Kundenfrequenzzahlen haben beim Vorarlberger Strumpf- und Wäschekonzern Wolford, der mehrheitlich dem chinesischen Fosun-Konzern gehört, den Umsatz sinken und den Verlust anwachsen lassen.

In Österreich sackten die Erlöse um 11,6 Prozent ab, in Deutschland um 6,8 Prozent und in der Schweiz um 7,6 Prozent. In Asien sank der Umsatz nur um 1,9 Prozent, hier stellt sich Wolford neu auf, um das Potenzial vor allem in China zu optimieren. Zuletzt erzielte Wolford 20 Prozent der Erlöse in Nordamerika, 15 Prozent in Deutschland, je 10 Prozent in Österreich und Frankreich, 39 Prozent im übrigen Europa, 6 Prozent in Asien/Ozeanien.