Wie das Wasser nach Sulz kommt

Am vergangenen Donnerstag fand die Buchpräsentation zur Chronik der Wasserversorgung in Sulz statt.

Sulz . Das Foyer des Mehrzwecksaales war bei der Präsentation des Buches „Die Chronik der Wasserversorgung Sulz“ bis auf den letzten Platz gefüllt und zahlreiche Gäste aus Sulz, aber auch aus den Nachbargemeinden erhielten so einen Eindruck über die Geschichte der Wasserversorgung in der Vorderlandgemeinde.

Vor rund elf Jahren, die Gemeinde feierte gerade 100 Jahre Wasserversorgung, startete der Sulner Gebhard Frick mit den Aufzeichnungen über die Entwicklung der Wasserversorgung in Sulz. Als der Umfang seiner Arbeit ein Ausmaß annahm, dass die Herausgabe einer Publikation rechtfertigte wurde mit der Rheticusgesellschaft ein Partner gefunden, der die Gemeinde dabei professionell unterstützte. Vorstandsmitglied Dr. Richard Werner übernahm die Projektleitung und so konnte nun das Buch Nr. 79 aus der Rheticus-Schriftenreihe mit dem Titel „Die Chronik der Wasserversorgung Sulz“ präsentiert werden.

In den letzten elf Jahren hat Gebhard Frick nun recherchiert und so erfahren die Leser im Buch zur Wasserchronik der Gemeinde Sulz über das große Wasserleitungsnetz im Untergrund und die schrittweise Entwicklung der Wasserversorgung in Sulz über mehr als 150 Jahre. Weiters informiert das Buch über die Entstehung der Brunnengenossenschaft, die Hochdruckleitung und den Hochbehälter und die verschiedenen Sanierungen mit den Problemen der Wasserversorgung.