Wer ist die heilige Kümmernis?

Im Frauenmuseum Hittisau wurde die neue Sonderausstellung „Frau am Kreuz“ eröffnet.

Die neue Ausstellung im Frauenmuseum Hittisau „Frau am Kreuz – Von der mittelalterlichen Heiligen zur Pop-Ikone“ möchte eine Bestandsaufnahme zur Kultfigur der Frau am Kreuz quer durch die Jahrhunderte abgeben. Sie zeigt das außergewöhnlich breite Spektrum auf, in dem das Motiv auftaucht und geht auf geschichtliche, theologische und soziale Aspekte ein. „Mich hat an dieser Ausstellung der Aspekt eines Menschenbildes interessiert, das geschlechterinklusiv ist. Das Verhältnis der Geschlechter zueinander hat schon immer das Denken, Fühlen und Handeln einer Gesellschaft entscheidend beeinflusst. Um Frauengeschichte zu verstehen, müssen wir auch Geschlechtergeschichte verstehen”, so die Leiterin des Frauenmuseums Stefania Pitscheider Soraperra.