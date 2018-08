Weinseliger Abend

Trotz des Regenschauers genossen Weinliebhaber das Kellerfest im Gasthaus Ochsen.

Zwar wurde auf Grund des strömenden Regens dieses Jahr nichts aus dem Weinfest in den Kellern der beiden gutbürgerlichen Gasthäuser im Dorf, aber dennoch kamen die vielen Gäste in den Genuss eines weinseligen Abends. Ochsenwirt Hanspeter Tauber und das Team rund um Schwester Christine Tauber organisierten kurzerhand die Verlegung vom Weinkeller in deren Gaststube. Dort sorgte das Jazzquartett von Hubert Storf für eine stimmungsvolle Atmosphäre, in der Katharina Resch und Dhammith Gallage (Kn’D Wein & Tee Merchant KG), der Burgenländische Winzer Gerhard Triebaumer und Nicola Vulai (Amann-Summer-Rieder Weine) feine Tropfen zur Degustation bereithielten. Ein deftiges Heurigenbuffet kam als notwendige „Unterlage“ für die Weinverkostung in der prall gefüllten Gaststube beim etwas anderen „Kellerfest“ natürlich recht und so dankten es die vielen Gäste dem Wirt unisono für die Flexibilität und spontane Rettung des beliebten Weinabends in der Sommerzeit.