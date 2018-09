Wärme mit ästhetischem Anspruch

Das Angenehme der Wärme mit dem Ästhetischen verbinden. Das ist die Philosophie des Frastanzer Ofenbauers Rudolf Gort.

Noch lebt das Gefühl des Spätsommers mit seinen lauen Nächten in uns. Doch die Tage werden kontinuierlich kürzer und die Nächte nicht nur länger, sondern zunehmend auch kälter. Spätestens jetzt erwacht in uns wieder die Sehnsucht nach natürlicher Wärme, die aus dem Ofen kommt. Dieses Bedürfnis kommt nicht von ungefähr. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich diese positiv auf unsere Gesundheit auswirkt. Die Durchblutung wird gefördert und die Muskeln entspannen sich. Wenn die Flammen hinter dem Glas lodern und sich zur heißen Glut verwandeln, ist das auch ein faszinierendes Schauspiel. Die archaische Urkraft wird in unseren eigenen vier Wänden sichtbar.