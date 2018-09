Wälder mit neuem Coach in das Jubiläumsjahr

Am Samstag (19:30 Uhr) gehen die Wälder in ihre zwanzigste Saison in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse.

Mit Kitzbühel kommt auch gleich ein Gruppengegner aus der AlpsHL ins Messestadion. Beim Spiel gegen die Tiroler soll auch ein neues Gesicht aus Finnland sein Debut feiern.

„Ich freue mich sehr auf den Start in die neue Saison und denke auch das gesamte Team ist aufgeregt, dass es endlich wieder losgeht.“, meint Markus Juurikkala auf der Rückfahrt von der Ligapressekonferenz in Bled, Slowenien. „Für die nächsten Monate haben wir den ganzen Sommer über hart trainiert, sind auf den Karren gerannt und wöchentlich bis in die Schweiz gefahren um mit dem Eis in Kontakt zu bleiben.“ Der Saisonopener findet dann auch gleich in Dornbirn statt. Am Samstag treffen die Juurikkala Schützlinge ab 19:30 Uhr auf die Adler aus Kitzbühel.

Die Tiroler beendeten die letzte Spielzeit auf dem 13. Tabellenplatz, erwiesen sich in den Begegnungen mit dem EC Bregenzerwald stets als ebenbürtiger Gegner. Will man Ende Saison um einen Play Off Platz mitreden, sind es genau diese Spiele, die über das Weiterkommen oder eine vorzeitige Sommerpause entscheiden. Gerade gegen die Adler ließ man bei den letzten Aufeinandertreffen Punkte liegen. Drei davon hätten für das Erreichen der Viertelfinale im März genügt. Gerade deshalb werden Christian Ban und Co. alles in die Waagschale werfen um für einen perfekten Auftakt zu sorgen.

Die Fans dürfen sich neben den bereits gewohnten Livestreams und Highlightvideos auch über ein erweitertes Entertainment in der Halle selbst freuen. So wird die Videowall ab sofort auch Torwiederholungen und den dazugehörigen Schützen anzeigen, im Stadionrestaurant sind die Speisekarten nun auf Bildschirmen zu finden.