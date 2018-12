Wälder gewinnen im Torfestival gegen Zell am See

Die Wälder holen sich die Revanche gegen die Zeller Eisbären und bleiben auf Tuchfühlung zu Platz zwölf.

Der EC Bregenzerwald machte im Dress des neuen Hauptsponsors WTV gegen die Zeller Eisbären eine gute Figur. Patrick Machreich hatte von Beginn an alle Hände voll zu tun und musste bereits in der 2. Spielminute hinter sich greifen. Dominic Haberl überwand seinen Ex-Teamkollegen aus kurzer Distanz und schob die Scheibe unter den Schonern des Goalies ins Gehäuse. Danach entwickelte es sich mehr und mehr zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem die Wälder ihr Visier besser eingestellt hatten. Eine kleine Lücke über Machreichs Schulter reichte Christian Ban um den Vorsprung auf 2:0 zu erhöhen. (13.) Im Anschluss gelang Zell ein Breakaway, doch der Stürmer wurde am Schuss gehindert, die Offiziellen entschieden auf Penalty. Oakley trat im Direktduell gegen Thomas Stroj an, welches der Wälder Schlussmann für sich entscheiden konnte. Es kam bereits zu den ersten Reibereien zwischen den Teams, doch davon ließen sich die Juurikkala Schützlinge nicht aus der Ruhe bringen. Kapitän Christian Ban nahm den Abpraller von Henrik Neubauer geschickt auf seine Schaufel und schlenzte das Hartgummi erneut in die Maschen. (18.)