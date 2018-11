Wälder Cracks fordern die große VEU Feldkirch

Der Tabellennachzügler EC Bregenzerwald will gegen Favorit VEU Feldkirch gewinnen.

Am Samstag heißt es wieder Derbytime im Messestadion. Der EC Bregenzerwald empfängt die VEU Feldkirch in der Dornbirner Heimauswärtshalle zum erneuten Kräftemessen zwischen den beiden Ländlevereinen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Bereits im ersten VEU Heimspiel der heurigen Saison waren die Wälder in der Vorarlberghalle zu Gast. Nach einem verschlafenen Anfangsdrittel der Tiger setzten sich die Montfortstädter mit 6:3 durch. Auch der weitere Saisonverlauf war für das Team von Nik Zupancic zufriedenstellend. Unter anderem konnte der derzeitige Tabellenzweite EHC Lustenau mit 6:1 deklassiert werden. Nicht verwunderlich also, dass die VEU auch einen Platz unter den Top Vier der Liga einnimmt, was gleichzeitig einen direkten Einzug ins Viertelfinale bedeuten würde. Doch die Red Bull Hockey Juniors und Olimpija Laibach sind den Feldkirchern dicht auf den Fersen und nur einen Punkt entfernt.

Beide Teams treten mit einem Sieg in Rücken zum Derby an. Während die Wälder am Mittwoch Nachzügler Fassa mit 6:2 bezwang, war die VEU am Donnerstag beim HC Gröden im Einsatz und feierte dort einen 4:1 Erfolg. Wieder zeigten sich die Imports Dylan Stanley und Robin Soudek in Torlaune, während Alex Caffi bei seinem Comeback hinten dicht machte und nur einen von 46 Schüssen durchlassen musste. Eine wichtige Aufgabe wird lauten, den Ligatopscorer und den Assistkönig aus dem Spiel zu nehmen.