Vorarlbergliga-Duo und zwei Landesligaklubs testen

Der Metzler Werkzeuge SK Brederis veranstaltet von Dienstag dem 17. Jui bis Samstag, den 21. Juli das traditionelle Elmar-Huber-Gedächtnisturnier.

Über den SK Brederis Gründer Elmar Huber

Elmar Huber hat vor 62 Jahren den Sportklub Brederis gegründet. Bereits zuvor hat er den Fußballsport versucht auch in Brederis zu etablieren. Im Jahr 1938 kam es in Brederis mit ihm als Kapitän zum ersten Spiel in der Nähe der St. Anna Kirche in einem Fußballdress. Gegründet hat Elmar Huber den Fußballverein allerdings erst 1956. Über die Jahre hinweg nahmen immer mehr Mannschaften am Spielbetrieb des Vorarlberger Fußballverbandes teil. Elmar Huber war von der Gründung 1956 bis zur Saison 1969/1970 Obmann des Vereins. Er verstarb am 26. Jänner 1994. Der SK Brederis gedenkt ihm mit dem nach ihm benannten Vorbereitungsturnier.