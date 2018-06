Vorarlberger Polizei nimmt 18 Drogendealer fest

Im Juni 2018 führte das Landeskriminalamt Vorarlberg mit Unterstützung der Landeskriminalämter Tirol und Salzburg sowie Polizeibeamten aus ganz Vorarlberg an mehreren Tagen koordinierte Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung von Suchtgiftgeschäften in der Öffentlichkeit durch.

Weitere Maßnahmen gegen Drogendealer

Das Landeskriminalamt Vorarlberg wird in Abstimmung mit den örtlichen Polizeidienststellen auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter gezielt gegen Drogendealer in der Öffentlichkeit vorgehen. Wahrnehmungen zu möglichen Suchtgiftgeschäften können von der Bevölkerung an jede Polizeidienststelle gemeldet werden.