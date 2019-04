Vorarlberger Landtag beschließt Glyphosat-Verbot

Im Rechtsausschuss des Vorarlberger Landtags wurde am Mittwoch beschlossen, den Verkauf von Glyphosat im Handel für den Gebrauch in Haushalt und Garten zu verbieten.

Vom SPÖ-Landtagsclub wurde ein entsprechender Antrag eingebracht, der aber zunächst abgelehnt wurde. Zwischenzeitlich hat das SPÖ-geführte Kärnten das Glyphosatverbot beschlossen. “Ich freue mich außerordentlich, und danke aufrichtig allen Parteien die mitgestimmt haben. Genau so muss Politik funktionieren: dass sich sinnvolle Vorschläge durchsetzen. Es ist ein Erfolg für alle Vorarlberger”, so SPÖ-Chef Martin Staudinger.

Die Vorarlberger bittet Staudinger, zu Beginn der Gartensaison schon jetzt beim Einkauf auf möglichst tier- und menschenfreundliche Mittel zu achten. Aufrecht bleibt die Forderung der SPÖ an die Bundesregierung und die Europäische Union, ein flächendeckendes Glyphosatverbot durchzusetzen.

Grüne fordern Totalausstieg

Die Grünen begrüßen das einstimmig beschlossene Glyphosat-Verbot für Privatpersonen und fordern im nächsten Schritt einen Totalausstieg aus Glyphosat, auch in der Landwirtschaft. “Wir wollen kein Glyphosat, weder auf unseren Feldern, und schon gar nicht in unseren Lebensmitteln. Vorarlbergs Landwirtschaft kann komplett frei von diesem Pflanzengift werden und damit eine Vorreiterrolle in ganz Europa übernehmen”, fordert der Grüne Landwirtschaftssprecher Daniel Zadra.