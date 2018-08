Vorarlberger Bauern rechnen mit magerem Jahr

Vorarlbergs Bauern in der Milchwirtschaft und Viehzucht müssen sich angesichts der Trockenheit auf ein "mageres Jahr" einstellen.

In den Betrieben mehrten sich die Sorgen vor dem Herbst, so Landwirtschaftskammerexperte Christian Meusburger. Laut Christoph Freuis, Obmann des Vorarlberger Alpwirtschaftsvereins, ist in der Alpbewirtschaftung mit negativen Betriebsergebnissen zu rechnen.

Kühe lassen sich nicht abschalten

Im Vorarlberger Oberland sei die Lage bei Grasland weiter prekär. “Da wächst durch die Bank kaum mehr etwas. Wir warten sehnlichst auf Regen”, so Meusburger am Donnerstag gegenüber der APA. Dazu seien die Betriebe wegen des Herbstes besorgt, wenn die Tiere von den Alpen kommen, denn die Bauern müssten heuer früh an die Winterfutterreserven bzw. Heu zukaufen. Vermutlich werden sich die Landwirte dann von Vieh trennen, weil die Haltung wegen der hohen Futterkosten nicht rentabel sei. “Anders als Maschinen in der Industrie lassen sich Kühe halt nicht abschalten”, erklärte der Experte.